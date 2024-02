Čovjek koji je volio domaći punk

Nakon što je 2011. samostalno objavio knjigu „Hrvatski punk i novi val 1976.–1987.“, i njeno prošireno reizdanje 2021., splitski crtač stripova i likovni umjetnik Vinko Barić je napisao i objavio knjigu „Diskografija ex Yu punka i novog vala“. Riječ je o monografiji na 240 stranica velikog formata u boji, koja donosi biografije i diskografije preko 440 grupa iz perioda od 1977. do 1987. godine. U trenutku održavanja zagrebačke promocije ovog naslova u prostoru AKC Medike, cijela prva tiraža je doslovce planula; a treba napomenuti da je knjiga objavljena krajem studenog 2023. O novoj knjizi razgovarao za VIDU. Ravno do dna