Glavna faca izbora

Ovaj rođeni Zagrepčanin prvih šest godina provodi u Zapruđu, nakon čega se seli u Zaprešić. Trenutno živi na Trešnjevci u stanu od 40-ak kvadrata sa svojom ženom Ivom i psom Boškom Buhom, za koje kaže da su mu velika potpora. Iako je i u srednjoj školi pokazao veliki interes za politiku pa se ‘još kao klinac’ sa 16 godina uključio u Zelenu akciju, diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti kojeg je, nakon ispisa s Pravnog fakulteta, završio u roku. Nakon toga odlazi u Cambridge gdje brani magisterij na temu okoliša, s mišlju da bi naučeno mogao primijeniti i u Hrvatskoj. “Zanimljivo da je u Varšavskoj bio uhićen i moj otac o kojem se ovih dana u medijima piše na način da sam ja ljevičar, a on desničar. Da, ali otac desničar koji podržava sve to što sam radio protiv Bandića u Varšavskoj, do te mjere da je bio među tih 150 uhićenih mirnih prosvjednika u jednom danu”, kaže. 2017. godine osniva Zagreb je NAŠ! kojeg predstavlja na odlagalištu Jakuševec uz riječi: “Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb”, a kasnije postaje i najaktivniji zastupnik u Gradskoj skupštini s ukupno 528 javljanja u jednom mandatu. Večernji