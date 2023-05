Bolje uložiti u bicikl

Mnogi električni automobili posjeduju uređaje koji stvaraju umjetni zvuk motora no taj zvuk ne odaje mnogo, recimo koliko snažno automobil ubrzava. Na to je nedavno ukazala i Njemačka udruga slijepih i osoba s oštećenim vidom. „Kod automobila s unutarnjih sagorijevanjem se može čuti koliko vozač snažno daje gas, ubrzava li snažno ili blago”, kaže predsjednik Udruge slijepih i osoba s oštećenjem vida. Slijepe osobe ubrzanje električnih automobila procjenjuju mnogo niže nego kod automobila s unutarnjih sagorijevanjem. „To može dovesti do pogrešnih i fatalnih odluka u prometu kod slijepih osoba”. VDA međutim kaže da su međunarodni standardi za upotrebu zvukova doneseni u suradnji s udrugama slijepih. DW