Dvorište gori, a susjedstvo nezgodno

"Ovo je kritičan trenutak u ratu i nalazimo se na putu prema pobjedi", rekao je Bašar al Asad u prvom intervjuu nakon dužeg vremena, koji je dao za tri francuska glasila nakon oslobađanja Alepa 22. prosinca. Alep je drugi grad po važnosti u Siriji, a njegov istočni dio bio je uporište pobuljenika. No "ne smatramo to pobjedom, jer pobjeda će biti kada uklonimo sve teroriste", dodao je sirijski predsjednik. Odgovarajući na pitanje o silovitim bombardiranjima u kojima je razoren grad i poginuo velik broj ljudi Asad je ocijenio da je to "cijena koja se ponekad mora platiti. Svi ratovi su ružni".