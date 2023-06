Ruske mućke

Vojni režimi često propadaju upravo zbog vanjskog faktora (poraza u ratu), no vojska često i reagira, odnosno svrgava vlast kako bi načelno zaštitila suverenitet, ustav, red i mir. Do vojnih udara u pravilu dolazi u državama u kojima postoji slabo povjerenje u predstavničke institucije, a vojska je jedina institucija koja integrira vrlo heterogeno stanovništvo. Pitanje je je li Prigožin Putinova batina protiv elita te smije reći ono što drugi ne smiju ili se doista odmetnuo. Ako je Prigožin doista mislio da može srušiti vlast, onda se preračunao. No, ostaje i opcija da je Putin dopustio cijelu akciju kako bi mogao dovršiti već započetu operaciju rasformiranja raznih neslužbenih formacija, ako ne i zamaskiranu operaciju prebacivanja vagnerovaca u Bjelorusiju. Višeslav Raos za Tportal.