Vlada mijenja Zakon o lovstvu i jača ribarsku diplomaciju - Monitor.hr
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Divljač nije kriva, a možda ni država

Vlada mijenja Zakon o lovstvu i jača ribarsku diplomaciju

Uvodi se model dokazane krivnje za štete od naleta na divljač (umjesto dosadašnjih isplata iz proračuna, od 2018. isplaćeno je više od 55 milijuna eura), produljuje zakup lovišta na 20 godina te povećava udio županija u lovozakupninama na 60%. Također, potvrđen je ugovor s FAO-om o uspostavi subregionalnog ureda za ribarstvo u Splitu, što jača poziciju Hrvatske u upravljanju Jadranom. Naposljetku, prihvaćen je zaključak o sudjelovanju domaćih proizvođača na Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu 2027. godine radi promocije i izvoza hrvatskih poljoprivrednih proizvoda. Index


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21.05.2015. (12:20)

Novi zakon uvodi – lov lukom i strijelom

Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu sadrži niz nazadnih odredbi koje kompromitiraju ne samo dosadašnja civilizacijska postignuća nego bitno otežavaju zaštitu divljih pa i kućnih životinja u Hrvatskoj. Stoga je udruga Prijatelji životinja upozorila Vladu kako je moguće da pred nju dođe ovakav Nacrt te dala svoje mišljenje i prijedloge vezano tek uz dvije sramotne odredbe – prijedlog nadležnog ministarstva da se uvede lov lukom i strijelom te mogućnost ubijanja pasa i mačaka od strane lovaca.

Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu uvodi mogućnost lova lukom i strijelom, što dosad nije postojalo u Hrvatskoj niti su se uvažavali zahtjevi pojedinih lovaca da se uvede taj način ubijanja životinja. Predlagatelji Nacrta obrazložili su da lov lukom i strijelom ne bi ”uzrokovao divljači nepotrebnu bol i patnju” i da uvođenjem te kategorije lova ”obogaćujemo turističku ponudu”. Po toj apsurdnoj logici, možemo uskoro očekivati i prijedloge da se, u svrhu razvoja turizma, uvede i lov kopljem i sjekirom.

Uvođenje mogućnosti lova lukom i strijelom etički je nazadno, a takav lov uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Broj pogodaka koji usmrte životinju iznimno je mali i najčešće dovodi do ranjavanja, sakaćenja i sporog umiranja u agoniji, što može, nakon ranjavanja životinje, trajati danima i tjednima. Također, korištenje luka i strijele kao metode kontrole naseljenosti populacije divljači nije učinkovito niti se provodi, zbog čega takva vrsta lova služi isključivo sadističkoj rekreaciji i razmetljivosti pojedinaca, a to nije razlog da se ova okrutna praksa dopusti zakonom.

Dopuštanjem lova lukom i strijelom u Hrvatsku bi se uvelo novo, iznimno opasno oružje za sigurnost ljudi, zbog svoje nečujnosti. Takvo tiho oružje velika je opasnost i za lovce, koji ionako često stradavaju od svojih kolega, kao i za građane kojima, dok se šeću prirodom, u glavu može doletjeti strijela. To novo oružje trebat će registrirati i mijenjati pritom golem broj zakona, pravilnika i ostalih propisa, što će preopteretiti ionako već preopterećenu državnu birokraciju i zahtijevati značajne novčane troškove. Uvođenje lova lukom i strijelom može se samo negativno odraziti na turistički imidž Hrvatske. To što je Hrvatska do sada imala zabranu ove vrste lova itekako je opravdano i tako treba ostati.

Prijatelji životinja traže i da se u Nacrtu izraz ”ukloniti” i ”uklanjanje” pasa i mačaka, ako su bez nadzora na udaljenosti 300 m od nastambe vlasnika, ne tumači kao sinonim za ubijanje, što mnogi često čine, iz čiste obijesti. Skrbnici pasa trpe strah za živote svojih životinjskih prijatelja u državi u kojoj nitko ne bi trebao imati moć zastrašivanja.

Prijatelji životinja predložili su da se umjesto izraza ”ukloniti” i ”uklanjanje” u Zakonu koriste izraze ”izmjestiti” i ”izmještanje”, iz čega će biti nedvosmisleno da se radi o premještanju s jednog mjesta na drugo. Lovci nisu nadležni za zbrinjavanje kućnih životinja niti smiju koristiti oružje za njihovo ”uklanjanje”. Ta zastarjela odredba treba biti promijenjena zbog mogućnosti zloupotrebe te s obzirom na to da već dugo postoje zakoni i pravilnici koji reguliraju odgovornost skrbnika i zbrinjavanje napuštenih životinja.

Republika Hrvatska ne bi smjela dopuštati ranjavanje i ubijanje nedužnih životinja, koje se ne mogu obraniti, novim ubojitim lovačkim metodama. Bilo bi sramotno da Hrvatska ubijanje životinja lukom i strijelom promiče kao dio svoje turističke ponude. Gađanje životinja lukom i strijelom nije ni zabava, ni sport, ni rekreacija, ni turizam, već barbarstvo. Prijatelji životinja zalažu se za obogaćivanje hrvatske turističke ponude ekolovom, odnosno ”lovom” kamerama i fotoaparatima, a ne iživljavanjem na životinjama.

05.01.2015. (17:43)

Zadar: Lovac izrešetao drugog lovca u noge jer je zvučao kao zec