Divljač nije kriva, a možda ni država

Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu sadrži niz nazadnih odredbi koje kompromitiraju ne samo dosadašnja civilizacijska postignuća nego bitno otežavaju zaštitu divljih pa i kućnih životinja u Hrvatskoj. Stoga je udruga Prijatelji životinja upozorila Vladu kako je moguće da pred nju dođe ovakav Nacrt te dala svoje mišljenje i prijedloge vezano tek uz dvije sramotne odredbe – prijedlog nadležnog ministarstva da se uvede lov lukom i strijelom te mogućnost ubijanja pasa i mačaka od strane lovaca.

Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu uvodi mogućnost lova lukom i strijelom, što dosad nije postojalo u Hrvatskoj niti su se uvažavali zahtjevi pojedinih lovaca da se uvede taj način ubijanja životinja. Predlagatelji Nacrta obrazložili su da lov lukom i strijelom ne bi ”uzrokovao divljači nepotrebnu bol i patnju” i da uvođenjem te kategorije lova ”obogaćujemo turističku ponudu”. Po toj apsurdnoj logici, možemo uskoro očekivati i prijedloge da se, u svrhu razvoja turizma, uvede i lov kopljem i sjekirom.

Uvođenje mogućnosti lova lukom i strijelom etički je nazadno, a takav lov uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Broj pogodaka koji usmrte životinju iznimno je mali i najčešće dovodi do ranjavanja, sakaćenja i sporog umiranja u agoniji, što može, nakon ranjavanja životinje, trajati danima i tjednima. Također, korištenje luka i strijele kao metode kontrole naseljenosti populacije divljači nije učinkovito niti se provodi, zbog čega takva vrsta lova služi isključivo sadističkoj rekreaciji i razmetljivosti pojedinaca, a to nije razlog da se ova okrutna praksa dopusti zakonom.

Dopuštanjem lova lukom i strijelom u Hrvatsku bi se uvelo novo, iznimno opasno oružje za sigurnost ljudi, zbog svoje nečujnosti. Takvo tiho oružje velika je opasnost i za lovce, koji ionako često stradavaju od svojih kolega, kao i za građane kojima, dok se šeću prirodom, u glavu može doletjeti strijela. To novo oružje trebat će registrirati i mijenjati pritom golem broj zakona, pravilnika i ostalih propisa, što će preopteretiti ionako već preopterećenu državnu birokraciju i zahtijevati značajne novčane troškove. Uvođenje lova lukom i strijelom može se samo negativno odraziti na turistički imidž Hrvatske. To što je Hrvatska do sada imala zabranu ove vrste lova itekako je opravdano i tako treba ostati.

Prijatelji životinja traže i da se u Nacrtu izraz ”ukloniti” i ”uklanjanje” pasa i mačaka, ako su bez nadzora na udaljenosti 300 m od nastambe vlasnika, ne tumači kao sinonim za ubijanje, što mnogi često čine, iz čiste obijesti. Skrbnici pasa trpe strah za živote svojih životinjskih prijatelja u državi u kojoj nitko ne bi trebao imati moć zastrašivanja.

Prijatelji životinja predložili su da se umjesto izraza ”ukloniti” i ”uklanjanje” u Zakonu koriste izraze ”izmjestiti” i ”izmještanje”, iz čega će biti nedvosmisleno da se radi o premještanju s jednog mjesta na drugo. Lovci nisu nadležni za zbrinjavanje kućnih životinja niti smiju koristiti oružje za njihovo ”uklanjanje”. Ta zastarjela odredba treba biti promijenjena zbog mogućnosti zloupotrebe te s obzirom na to da već dugo postoje zakoni i pravilnici koji reguliraju odgovornost skrbnika i zbrinjavanje napuštenih životinja.

Republika Hrvatska ne bi smjela dopuštati ranjavanje i ubijanje nedužnih životinja, koje se ne mogu obraniti, novim ubojitim lovačkim metodama. Bilo bi sramotno da Hrvatska ubijanje životinja lukom i strijelom promiče kao dio svoje turističke ponude. Gađanje životinja lukom i strijelom nije ni zabava, ni sport, ni rekreacija, ni turizam, već barbarstvo. Prijatelji životinja zalažu se za obogaćivanje hrvatske turističke ponude ekolovom, odnosno ”lovom” kamerama i fotoaparatima, a ne iživljavanjem na životinjama.