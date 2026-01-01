Manje novca, više mjera: kreativna štednja na tržištu rada

Premijer Andrej Plenković izjavio je u uvodu sjednice Vlade da je odlučeno da se iznos minimalne bruto plaće od iduće godine podigne za 130 eura na 970 eura, porast će i studentska satnica na 6,06 eura, a najavljene su i kompenzacijske mjere za poslodavce kako bi se održala njihova ekonomska aktivnost i sačuvala radna mjesta. Za svakog radnika koji trenutno prima minimalnu plaću, poslodavac će moći tražiti kompenzaciju između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće što je ukupno 390 eura po radniku – te će se mjere moći ostvariti putem zavoda za zapošljavanje (HZZ-a). HRT
U javno savjetovanje upućen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada čije su glavne novine da se donekle podiže naknada za nezaposlene, međutim, prije svega se širi njezin obuhvat, i to na radnike iz trećih zemalja, strane radnike, koji će se novim zakonom također imati pravo prijaviti na burzu i primati naknadu, ali i na sve radnike koji se na burzu vraćaju temeljem sporazumog otkaza ugovora o radu. S obzirom na to da naknadu za nezaposlene prima tek 20 posto prijavljenih na burzi, intencija ovih izmjena je da se proširi obuhvat, da se do naknade dođe lakše, odnosno ide se na manje stroga i rigorozna pravila, u skladu s preporukama Vijeća EU-a i NPOO-a. Novi list… Iz HZZ-a odgovorili forumašu na upit, pojasnivši kako to ne znači da će svatko tko da otkaz imati pravo na naknadu, već onaj koji otprije ima pravo na naknadu, ali je zbog zaposlenja u međuvremenu nije iskoristio…
I dalje je previše osoba sa završenim srednjoškolskim i visokoobrazovnim smjerovima ekonomije, poslovne ekonomije i upravnih studija, a najviše nedostaje stručnjaka s područja medicine, sestrinstva i logopedije. Među najtraženijima su diljem Hrvatske i mnoga zanimanja iz STEM-a, odnosno matematike, strojarstva, elektrotehnike, informacijskih tehnologija i računarstva, ali i iz psihologije te ranog i pedagoškog odgoja. Previše je pak mjesta na fizioterapiji i u turizmu. Iz HZZ-a napominju da su preporuke kvalitativne, stoga ne predlažu kvantitativna povećanja ili smanjenja broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata, no dodaju i da su pri sastavljanju preporuka u obzir uzeli i strategije i planove gospodarskog razvoja. Lider
Hrvatska je u lipnju bila šesta među zemljama Europske unije (EU) po stopi nezaposlenosti, pokazalo je u četvrtak objavljeno izvješće Eurostata… U Hrvatskoj je pak sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti mjerena ILO-ovom metodologijom u lipnju iznosila 8,8 posto i bila je za 0,1 postotni bod niža nego u svibnju. Bez posla je, prema Eurostatovim podacima, bila ukupno 161 tisuća građana Hrvatske, čime se njihov broj smanjio za tri tisuće u odnosu na svibanj. U odnosu na prošlogodišnji lipanj ta je brojka povećana za 43 tisuće… Nezaposlenost mladih u Hrvatskoj u lipnju je stagnirala na mjesečnoj razini u odnosu na prethodni mjesec na 23,7 posto, a na godišnjoj je razini poskočila za 6,8 postotnih bodova. Index
Krajem listopada bile su registrirane 180.404 nezaposlene osobe, što je za 6.8 posto ili 11.470 osoba više u odnosu na kraj rujna, ali i 20.1 posto ili 45.299 osoba manje u odnosu na kraj listopada prošle godine. Dnevni podaci HZZ-a, pak, pokazuju da se broj nezaposlenih nastavlja povećavati i tijekom studenog, s obzirom na to da je trenutačno nezaposlenih 182.454, a objavljeno je 13.868 slobodnih radnih mjesta. Index
Zadatak HZZ-a je da što više skrati vrijeme do pronalaska novog posla i da samim time uštedi novac iz proračuna od naknada za nezaposlene. 2,9 milijardi kuna nije malo novca, to je milijun naknada od po 3.000 kn, to je plaćenih milijun mjeseci nerada. No HZZ više funkcionira kao socijalna služba, piše Liberal.hr.
Krajem srpnja ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) bilo je registrirano 170.127 nezaposlenih osoba, što je 0,6 posto ili 939 osoba više u odnosu na kraj lipnja, a 21,6 posto ili 46.962 osobe manje u odnosu na kraj srpnja prošle godine, objavio je HZZ. U srpnju je tako, nakon pet uzastopnih mjeseci pada broja nezaposlenih na mjesečnoj razini, ponajviše pod utjecajem sezonskih kretanja odnosno zapošljavanja u turizmu i ugostiteljstvu, broj nezaposlenih povećan. Na to je ponajviše utjecala činjenica da se po završetku školske godine dio srednjoškolaca završnih razreda koji ne nastavljaju školovanje prijavio na Zavod za zapošljavanje. Jutarnji
Srednja.hr na HZZ-u je utvrdila deset najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj za visokoobrazovane u ožujku. Najviše se traži diplomiranih ekonomista i to čak 529. Inače, ljudi s diplomom ekonomije na tržištu rada fluktuiraju unutar zakona velikih brojeva, prema kojem ih se puno traži, ali puno diplomiranih ekonomista i gubi posao. Na drugom mjestu su diplomirani liječnici, zatim slijede pravnici, diplomirani građevinski inženjeri, profesori matematike, agronomi, učitelji u osnovnoj školi, diplomirani inženjeri, profesori glazbenih predmeta u srednjoj školi i diplomirani strojarski inženjeri. Srednja.hr
Hrvatski zavod za zapošljavanje ima problema s isplatom naknade za vrijeme nezaposlenosti. Neslužbeno se doznaje kako postoji problem s obradom novih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu jer u službi koja to radi nemaju dovoljno zaposlenih, a obim posla je povećan. Osim toga, povećan je i priljev nezaposlenih. Novi list
U Hrvatskoj su krajem siječnja bile registrirane 244.134 nezaposlene osobe, što je 3,2 posto više u odnosu na prethodni mjesec, dok je na godišnjoj razini broj nezaposlenih manji i to za 16,7 posto ili 49.102 osobe, objavio je u petak Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Siječanj je, pak, četvrti mjesec za redom u kojem se na mjesečnoj razini bilježi porast broja nezaposlenih, pa je tako krajem mjeseca u evidenciji Zavoda bilo 7.517 osoba više nego krajem prosinca. Lider