Manje novca, više mjera: kreativna štednja na tržištu rada

U javno savjetovanje upućen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada čije su glavne novine da se donekle podiže naknada za nezaposlene, međutim, prije svega se širi njezin obuhvat, i to na radnike iz trećih zemalja, strane radnike, koji će se novim zakonom također imati pravo prijaviti na burzu i primati naknadu, ali i na sve radnike koji se na burzu vraćaju temeljem sporazumog otkaza ugovora o radu. S obzirom na to da naknadu za nezaposlene prima tek 20 posto prijavljenih na burzi, intencija ovih izmjena je da se proširi obuhvat, da se do naknade dođe lakše, odnosno ide se na manje stroga i rigorozna pravila, u skladu s preporukama Vijeća EU-a i NPOO-a. Novi list… Iz HZZ-a odgovorili forumašu na upit, pojasnivši kako to ne znači da će svatko tko da otkaz imati pravo na naknadu, već onaj koji otprije ima pravo na naknadu, ali je zbog zaposlenja u međuvremenu nije iskoristio…