Slušaj svoje srce, ali uzmi u obzir i preporuke Zavoda...

HZZ je još prošle godine objavio dokument Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za predstojeću školsku, odnosno akademsku godinu, u kojem navodi u kojim bi programima trebalo povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Preporuke se temelje na praćenju, analizama i predviđanjima potreba tržišta rada. Dok su najtraženija zanimanja i dalje zidari, konobari, medicinske sestre, kuhari, mesari, vozači kamiona i prodavači, na području nekoliko županija navedeno je koja su zanimanja suficitarna: u Zagrebu su to modni i grafički dizajneri i tehničari, ekonomisti, fizioterapeuti i web dizajneri, a u Splitu ne fali automehatroničara, upravnjaka, kemičara, povjesničara i pravnika. U Osijeku preporučuju smanjiti broj budućih frizera, cvjećara, građevinaca i likovnih umjetnika. Slično je i u Rijeci i Zadru. N1