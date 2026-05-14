HZZ savjetuje studente i učenike: Previše je ekonomista, pravnika, medijskih tehničara, dizajnera... - Monitor.hr
Danas (08:00)

Slušaj svoje srce, ali uzmi u obzir i preporuke Zavoda...

HZZ savjetuje studente i učenike: Previše je ekonomista, pravnika, medijskih tehničara, dizajnera…

HZZ je još prošle godine objavio dokument Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za predstojeću školsku, odnosno akademsku godinu, u kojem navodi u kojim bi programima trebalo povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Preporuke se temelje na praćenju, analizama i predviđanjima potreba tržišta rada. Dok su najtraženija zanimanja i dalje zidari, konobari, medicinske sestre, kuhari, mesari, vozači kamiona i prodavači, na području nekoliko županija navedeno je koja su zanimanja suficitarna: u Zagrebu su to modni i grafički dizajneri i tehničari, ekonomisti, fizioterapeuti i web dizajneri, a u Splitu ne fali automehatroničara, upravnjaka, kemičara, povjesničara i pravnika. U Osijeku preporučuju smanjiti broj budućih frizera, cvjećara, građevinaca i likovnih umjetnika. Slično je i u Rijeci i Zadru. N1


Slične vijesti

28.02.2019. (08:30)

Ne da plaća ne kasni, nego dolazi unaprijed

Roditeljima čija djeca upišu deficitarno obrtničko zanimanje – 54.000 kuna

Stipendije za srednjoškolce koji pohađaju školu za neki od niza deficitarnih obrtničkih zanimanje dosad su iznosile 9.000 kuna godišnje, a od ove su godine povećane na 18.000 kuna, što za tri godine, koliko školovanje traje, iznosi 54.000 kuna. A obrtnicima koji djecu uzmu na naukovanje iznos potpora povećat će se s dosadašnjih maksimalnih 150.000 kuna na maksimalnih čak pola milijuna kuna. Statistika daje za pravo ovom projektu – broj obrtnika je u padu. Ovdje popis obrta koji su dobili potpore u prošlog krugu. eVaraždin

27.11.2017. (11:54)

Drži vodu da majstori ne odu

Sljedeće godine počinje reforma strukovnog obrazovanja

Sljedeće godine počet će reforma strukovne izobrazba kako bi se prilagodila zahtjevima tržišta, za što su već osigurana sredstva, najavio je pomoćnik ministrice obrazovanja Vlado Prskalo. Ovo bi trebalo mladima omogućiti obrazovanje za deficitarna zanimanja i sigurno zapošljavanje, poput građevinskih radnika, zavarivača i još nekih struka, kaže pomoćnik. RTL vijesti

01.12.2016. (19:21)

Ministarstvo turizma nudi 245 stipendija za studente i učenike koji se obrazuju za ugostiteljsko-turistička zanimanja i zanimanja vezana uz razvoj posebnih oblika turizma