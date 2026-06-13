Reforma na prvu loptu

Nakon tragedije u Drnišu, Vlada najavljuje uvođenje doživotnog zatvora i posebne ustanove za opasne počinitelje nakon odslužene kazne. Odvjetnik Ljubo Pavasović Višković ocjenjuje ove reformske poteze “prvoloptaškim” i prvenstveno simboličkim, ističući da strože kazne ne odvraćaju počinitelje najtežih zločina jer oni u tom trenutku ne razmišljaju o posljedicama. Posebno kritizira primjenu doživotne kazne na mlađe punoljetnike, s obzirom na to da se mozak razvija do 21. godine. Upozorava i da je zadržavanje ljudi u ustanovama nakon izdržane kazne, o čemu bi odlučivala izvansudska povjerenstva, opasno i nespojivo s demokratskim društvom. tportal