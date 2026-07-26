Vodena deoksigenacija: Znanstvenici upozoravaju na ubrzan nestanak kisika iz mora i rijeka - Monitor.hr
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Ne diše nam se dobro

Vodena deoksigenacija: Znanstvenici upozoravaju na ubrzan nestanak kisika iz mora i rijeka

Uzrokovan globalnim zagrijavanjem i onečišćenjem hranjivim tvarima, ovaj proces prijeti nepovratnim promjenama koje bi mogle trajati stoljećima. Nestanak kisika izravno ugrožava vodene hranidbene mreže, morska staništa i organizme – od mikroskopskih vrsta do morskih pasa i sisavaca. Zbog snažnog utjecaja na regulaciju klime i biologiju planeta, istraživači apeliraju da se vodena deoksigenacija službeno uvrsti u devet ključnih “Planetarnih granica” koje definiraju stabilnost i otpornost Zemlje. Mreža


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