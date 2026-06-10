Danas (14:00)
Faul na holivudski način
Vodič kroz 10 nogometnih filmskih klasika za zagrijavanje pred Mundijal
Taste of Cinema nudi pregled deset iznimnih nogometnih filmova uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, obuhvaćajući različite žanrove od drama i dokumentaraca do komedija. Filmovi zorno prikazuju moć sporta na terenu i izvan njega kroz različite ere i kulture. U članku su predstavljeni i analizirani sljedeći naslovi: romantična komedija Gregory’s Girl, ratni klasik Escape to Victory, satira Mike Bassett: England Manager, borilačka komedija Shaolin Soccer i kultna drama Bend It Like Beckham. Slijede eksperimentalni dokumentarac Zidane: A 21st Century Portrait, dirljiva drama Looking for Eric, biografski film The Damned United te cijenjeni dokumentarci The Class of ‘92 i Diego Maradona.