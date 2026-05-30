Ima jedna duga cesta...
Vodič kroz Camino de Santiago: Sve rute, pravila za smještaj i priprema za hodočašće života
Camino de Santiago mreža je povijesnih hodočasničkih ruta prema katedrali u Santiagu de Composteli na sjeverozapadu Španjolske. Najpopularnija je Camino Francés duga 770 kilometara, a za dobivanje hodočasničkog certifikata dovoljno je prijeći minimalno 100 kilometara pješice. Na putu, koji godišnje privuče više od 530.000 ljudi, ključna je dobra fizička priprema i razgažena obuća kako bi se izbjegle ozljede i žuljevi. Za boravak u skromnim prenoćištima (alberguejima) potrebna je hodočasnička putovnica, a zbog sve većih gužvi i bučnih spavaonica preporučuje se rezervacija smještaja unaprijed te obavezno nošenje čepića za uši. Pun kufer