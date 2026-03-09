Koracima do unutarnjeg mira (ali i žuljeva i pokoje upale mišića)

Rute koje su ostale poznate još od srednjovjekovnih vremena vode iz različitih dijelova Španjolske, Portugala i Francuske do grada Santiago de Compostela. Iako je u srži povezan s religijom, Camino privlači različite profile ljudi, a različiti su i njihovi razlozi za kretanje na to putovanje. Najpopularniji put je ‘francuski’ koji traje otprilike mjesec dana, a udaljenost koja se prehoda iznosi blizu nevjerojatnih 800 kilometara. Česti razlozi, pokraj religijskih, su osobni rast, traganje za unutarnjim mirom, izlazak iz komfor zone, potreba za pauzom od užurbane svakodnevice, upoznavanje kulture na jedan potpuno drugačiji način, upoznavanje ljudi…Odvojiti toliko slobodnog vremena, osloniti se samo na svoje tijelo i um dok se izlažemo fizičkim naporima sigurno može promijeniti pogled na mnoge aspekte života. Green… O iskustvu hodočašća na “El Caminu” jedne Hrvatice otprije nekoliko godina.