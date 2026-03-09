Camino staza od Dubrovnika do crkve svetog Jakova u Međugorju dugačka je 145 kilometara - Monitor.hr
Danas (07:00)

Koracima do unutarnjeg mira (ali i žuljeva i pokoje upale mišića)

Camino staza od Dubrovnika do crkve svetog Jakova u Međugorju dugačka je 145 kilometara

Projekt je osmišljen kao sedmodnevno pješačenje kroz mala naselja u Hrvatskoj i BiH, a hodočasnici danas prolaze prvom rutom od Dubrovnika do Mokošice. Postao je dio službene mreže Camino putova po Europi. HRT, tportal… Originalni El Camino de Santiago mreža je drevnih hodočasničkih puteva koji vode do katedrale u Santiagu de Composteli u Španjolskoj, mjestu ukopa apostola Jakova. Najpopularnija ruta je Camino Francés (~800 km), dok su ostale poznate Camino Portugués i del Norte. Godišnje privlači stotine tisuća pješaka zbog duhovnih, kulturnih i osobnih razloga. Putni kofer


29.09.2023. (23:00)

Ima jedna duga cesta, koja vodi sve do Santiaga

Hodočasnička ruta Camino de Santiago za mnoge je putovanje života i nije nužno povezano s religijom

Rute koje su ostale poznate još od srednjovjekovnih vremena vode iz različitih dijelova Španjolske, Portugala i Francuske do grada Santiago de Compostela. Iako je u srži povezan s religijom, Camino privlači različite profile ljudi, a različiti su i njihovi razlozi za kretanje na to putovanje. Najpopularniji put je ‘francuski’ koji traje otprilike mjesec dana, a udaljenost koja se prehoda iznosi blizu nevjerojatnih 800 kilometara. Česti razlozi, pokraj religijskih, su osobni rast, traganje za unutarnjim mirom, izlazak iz komfor zone, potreba za pauzom od užurbane svakodnevice, upoznavanje kulture na jedan potpuno drugačiji način, upoznavanje ljudi…Odvojiti toliko slobodnog vremena, osloniti se samo na svoje tijelo i um dok se izlažemo fizičkim naporima sigurno može promijeniti pogled na mnoge aspekte života. Green… O iskustvu hodočašća na “El Caminu” jedne Hrvatice otprije nekoliko godina.

20.12.2017. (19:49)

Divna knjiga

Maja Klarić i put života na Camino de Santiagu

Camino de Santiago je 880 kilometara duga hodočasnička ruta koja se proteže od juga Francuske do grada Santiago de Compostela u španjolskoj pokrajini Galiciji. Na put se ne odvažuju samo vjernici, već svi koji žele doći do odgovora na razna egzistencijalna pitanja, oni koji žele pronaći sebe. Upravo su ovo bili neki od glavnih razloga koji su pjesnikinju Maju Klarić ponukali na taj pothvat, a svoje je iskustvo ukoričila u putopisu Vrijeme badema [video_icon]. Booksa