Koracima do unutarnjeg mira (ali i žuljeva i pokoje upale mišića)
Camino staza od Dubrovnika do crkve svetog Jakova u Međugorju dugačka je 145 kilometara
Projekt je osmišljen kao sedmodnevno pješačenje kroz mala naselja u Hrvatskoj i BiH, a hodočasnici danas prolaze prvom rutom od Dubrovnika do Mokošice. Postao je dio službene mreže Camino putova po Europi. HRT, tportal… Originalni El Camino de Santiago mreža je drevnih hodočasničkih puteva koji vode do katedrale u Santiagu de Composteli u Španjolskoj, mjestu ukopa apostola Jakova. Najpopularnija ruta je Camino Francés (~800 km), dok su ostale poznate Camino Portugués i del Norte. Godišnje privlači stotine tisuća pješaka zbog duhovnih, kulturnih i osobnih razloga. Putni kofer