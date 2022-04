Nije mi ništa, ma ni ogrebotina...

Skrivanje broja poginulih i uništene opreme uobičajena je vojna taktika tijekom rata. Ne čudi da i Rusija i Ukrajina o svojim gubitcima daju šture informacije koje je nemoguće provjeriti i da ih umanjuju u javnosti radi podizanja borbenog duha. Posljednje izvješće je od 12. ožujka, kad su iz Kijeva izvijestili o 1300 ubijenih vojnika od ukupno 130.000 pripadnika kopnenih snaga. Uzme li se u obzir standardni ratni omjer po kojem se računa troje ranjenih za svakog ubijenog vojnika, to bi značilo da je oko 5000 vojnika izvan borbe, no analitičari kažu da je stvarna brojka mnogo veća. Iz NATO-a procjenjuju da je od 150.000 do 200.000 ruskih vojnika smještenih u Ukrajini, njih 30.000 do 40.000 izvan stroja – ubijeno, ranjeno ili zarobljeno. (Index)