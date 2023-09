Vozači Porschea su 76 posto iznad prosjeka

Vozite se, ručni mjenjač je u petoj ili šestoj brzini, niste brži od 60 km/h i stišćete pedalu gasa do poda, i motor vibrira… Ne biste smjeli dopustiti da vam broj okretaja padne toliko nisko u određenoj brzini da dodavanje gasa prouzroči takve reakcije motora. U tim slučajevima motor radi mnogo teže, a to znači da gubi na efikasnosti, zagrijava se više, a sve to može rezultirati i nepredvidljivim promjenama u vremenima otvaranja i zatvaranja ventila. Može doći do nejednakog izgaranja, a na kraju i do oštećenja klipova ili zida cilindara. Dakle, osjetite li u vožnji kao da će se motor ugasiti, vibracije ili ako na dodavanje gasa reagira slabim ubrzanjem, prebacujte mjenjač u niži stupanj prijenosa. Revija HAK