Čuvajte nas, pazite nas, ako treba i uplašite

Zakon o sigurnosti prometa jasno propisuje da je vozač dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti, osobito ako se uz kolnik nalaze djeca koja ne prate promet. Iako se trubljenje često smatra nepristojnim, u takvim situacijama ono može spriječiti tragediju. Presuda Vrhovnog suda u jednom slučaju pokazuje da i minimalne brzine mogu imati tragične posljedice ako vozač ne reagira na vrijeme — pa čak i samo jednim pritiskom na trubu. Zvučni signal, koliko god neugodan, ponekad doslovno spašava život. Revija HAK