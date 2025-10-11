Kad rikverc rikne – zakon ne zna za šalu

Zakon kaže kako vozač, koji se namjerava kretati vozilom unatrag, može to učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. Također, napominje se kako za vrijeme kretanja unatrag na vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači smjera, nešto što se uči u autoškoli, ali se brzo zaboravlja. Postoje i ona mjesta gdje je izričito zabranjena bilo kakva kretnja unatrag, a to je autocesta, što je i logično zbog velikih brzina kojima se automobili kreću. Postoje i one situacije za koje Zakon nalaže da je obvezna kretnja unatrag, a to je u slučaju mimoilaženja na uskim cestama. N1