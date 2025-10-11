Kad rikverc rikne – zakon ne zna za šalu
Vožnja unatrag: mali prekršaj, velike posljedice
Vožnja unatrag dopuštena je samo na kratkom dijelu ceste i ako se time ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu – no što je “kratko”, zakon ne precizira. Sudska praksa (presuda Županijskog suda u Zagrebu, Kž-190/2024-8) tumači da vozač mora sam osigurati sigurnost, po potrebi i uz pomoć drugih. Neopremljenost vozila ne opravdava propuste. Iako je kazna za manji prekršaj 30 eura, posljedice mogu biti tragične. Posebne zabrane vrijede za autoceste, brze ceste i tunele, gdje je vožnja unatrag strogo kažnjiva i bodovno sankcionirana. Revija HAK