Kad rikverc rikne – zakon ne zna za šalu

Vožnja unatrag: mali prekršaj, velike posljedice

Vožnja unatrag dopuštena je samo na kratkom dijelu ceste i ako se time ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu – no što je “kratko”, zakon ne precizira. Sudska praksa (presuda Županijskog suda u Zagrebu, Kž-190/2024-8) tumači da vozač mora sam osigurati sigurnost, po potrebi i uz pomoć drugih. Neopremljenost vozila ne opravdava propuste. Iako je kazna za manji prekršaj 30 eura, posljedice mogu biti tragične. Posebne zabrane vrijede za autoceste, brze ceste i tunele, gdje je vožnja unatrag strogo kažnjiva i bodovno sankcionirana. Revija HAK


Zakon kaže kako vozač, koji se namjerava kretati vozilom unatrag, može to učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. Također, napominje se kako za vrijeme kretanja unatrag na vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači smjera, nešto što se uči u autoškoli, ali se brzo zaboravlja. Postoje i ona mjesta gdje je izričito zabranjena bilo kakva kretnja unatrag, a to je autocesta, što je i logično zbog velikih brzina kojima se automobili kreću. Postoje i one situacije za koje Zakon nalaže da je obvezna kretnja unatrag, a to je u slučaju mimoilaženja na uskim cestama. N1