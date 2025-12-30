You're not the boss of me now!

Huluov nastavak hit-sitcoma s početka 2000-ih, pod naslovom Malcolm u sredini: Život je i dalje nepravedan dobio je prvi trailer zajedno s datumom premijere 10. travnja. Nova četverodijelna serija prati odraslog Malcolma (Frankie Muniz) dok se sa svojom kćeri (Keeley Karsten) nakon više od deset godina skrivanja ponovno susreće s obitelji. Malcolm se ponovno uvlači u obiteljski kaos kada mu roditelji, Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) zahtijevaju da prisustvuje proslavi njihove 40. godišnjice braka. Gotovo cijela glavna glumačka postava vraća se u nastavak, uključujući Muniza, Kaczmarek, Cranstona, Chrisa Kennedyja Mastersona, Justina Berfielda i Emy Coligado. Originalna serija emitirala se od 2000. do 2006. godine. Ziher