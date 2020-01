Bljesak duga

“General ima samo jedan problem, odnosno dva, a to je Antun Vrdoljak kao scenarist i redatelj. Da je takva priča u rukama mlađeg filmaša (njegov pomoćnik režije Kristijan Milić prvi mi pada na pamet), mogao je to biti akcijski spektakl, kakav bismo mogli prodati i u svijet. Ne treba podcijeniti ni karizmu Gorana Višnjića, koji je imao peh da se podredi prohtjevima svoga tasta: s razigranijim redateljem i dobrim scenaristom sve je to moglo ispasti drukčije” – Nenad Polimac za Jutarnji.