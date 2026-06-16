Pametniji popušta

Al Arabiya English objavila je nacrt sporazuma u 14 točaka između SAD-a i Irana koji donosi trenutačni prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Dokument predstavlja golem dobitak za Teheran. Iran se obvezuje tek na zadržavanje trenutnog nuklearnog statusa i ponavljanje obećanja da neće razviti atomsko oružje. Zauzvrat, SAD ukida pomorsku blokadu, dopušta izvoz iranske nafte, odmrznut će iransku imovinu te s regionalnim partnerima osigurava čak 300 milijardi dolara za gospodarsku obnovu Irana. Konačni sporazum, koji uključuje potpuno ukidanje sankcija i povlačenje američke vojske, planira se definirati unutar 60 dana. Index