Svaka pjesma ima priču

Prošle su tri godine otkako je srčani udar presudio Malcolmu “Macu” Rebennacku, jednoj od najvećih glazbenih legendi New Orleansa, kantautoru kojeg ste možda bolje poznavali pod njegovim nom de plume Dr. John. Ta ga je smrt, čini se, prekinula dok je radio na svojoj sljedećoj ploči koja je ovaj tjedan objavljena pod naslovom “Things Happen That Way”. Ovaj album razlikuje se od ostatka Rebennackovog kataloga po tome što je dodao ranije navedenom popisu stilova koje je gajio još i country glazbu. Ova posthumna kolekcija obrada predstavlja tako susret dvaju gradova, country prijestolnice Nashvilla i Macovog New Orleansa koji je bio prisutan kao neodvojiv dio u baš svemu čega bi se Dr. John primio. Na ovoj kolekciji obrada nema ničega što bi se moglo nazvati lošim, samo je relativno neupečatljiva u usporedbi s najboljim ostvarenjima dobrog duha New Orleansa. Ravno do dna