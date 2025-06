I on se bacio na "road again"

Utjecajni američki pjevač i tekstopisac s nizom hitova, kao što su Me and Bobby McGee i Help Me Make It Through the Night, s uspješnom glumačkom karijerom, preminuo je u subotu u 88. godini života, izvijestila je obitelj. Prije glazbene karijere zaposlio se kao domar u studiju Columbia Records jer je to smatrao prilikom da ponudi svoje pjesme poznatim zvijezdama koje tamo snimaju. Također je radio kao pilot helikoptera prevozeći radnike između naftnih polja u Louisiani i platformi na moru. 1970.-ih je snimio četiri albuma s Ritom Coolidge, drugom od svoje tri žene, a pridružio se i Nelsonu, Cashu i Waylonu Jenningsu u super grupi country glazbe Highwaymen. Index