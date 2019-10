29. srpnja bio je posljednji dan za besplatno instaliranje Windowsa 10, ali jedna laž omogućuje još uvijek preuzimanje ovog Microsoftovog sustava. Dakle, uz Windowse 10 ide i kolekcija novih dodataka ljudima kojima je potrebna pomoć u pristupu računalu, kao npr. poboljšani čitač ekrana, a svi koji koriste tehnologiju za pomoć do daljnjega mogu instalirati Windowse 10. S obzirom da Micrososft ne provjerava govore li korisnici istinu kad traže ova oruđa, svatko može skoknuti na site Microsofta s tehnologijom za pomoć (ovdje) i preuzeti Windowse 10. The Next Web