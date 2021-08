'Uzrok nasilja najlakše je tražiti u glazbi'

Woodstock ‘99: Peace, Love and Rage ne daje odgovore na sva pitanja o uzrocima kaosa, ali jasno artikulira generacijski sukob. U očima Johna Schera, festival je bio uspjeh. Za lošu reputaciju krivi su Fred Durst, MTV, Kurt Loder koji je umislio da je u Vijetnamu i žene koje su na nesnosnoj vrućini hodale u toplesu, pozivajući time na silovanje i seksualne napade kojih je, procjenjuje se, bilo desetke puta više od prijavljenih osam slučajeva. Takvu izjavu Scher nije dao te ‘99., mada ga to ni po čemu ne bi opravdalo, nego za potrebe snimanja friškog dokumentarca. Dakle, taj nesposobni, neodgovorni idiot to misli i dvadesetak godina kasnije. Boomeri su možda i imali svoje ljeto ljubavi, no nakon njega su doslovno i metaforički ostavili govna. Profit je bio važniji od ideala i 1969., a kamoli 1999. Ideja slobodne ljubavi svela se na “pokaži sise” između ostalog i jer su pripadnici te generacije živjeli bez brige i pameti, koristeći blagodati sustava istodobno ga rušeći, rastačući postojeće vrijednosti bez stvaranja novih. Recenziju prenosi portal XXZ Magazin s Bloga o pop kulturi.