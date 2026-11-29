Finax je 2022. godine postao prvi pružatelj PEPP-a u Europi. Nakon Slovačke, Češke, Hrvatske i Poljske, proizvod je u svibnju ove godine postao dostupan u Irskoj, a sada i u Rumunjskoj. Finax je krajem prošle godine u okviru Europske mirovine upravljao imovinom vrijednom oko 122 milijuna eura. Dobrovoljni je to fond poput trećeg stupa, s europskim pravilima. Može ga se nastaviti koristiti i u slučaju preseljenja u drugu državu EU. Mirovinski portfelji sastoje se od ETF-ova, a za razliku od naših fondova, nakon 55. godine može se zatražiti isplata cijelog iznosa. U Hrvatskoj su uplate poslodavaca neoporezive do 804 eura godišnje, dok druge europske zemlje porezno potiču i samostalnu štednju. Lider