Kad se spoje Ronaldo, Messi i - Muppeti

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje u četvrtak 11. lipnja utakmicom Meksika i Južne Afrike, a trajat će do 19. srpnja. Ovo je najveći turnir do sada: sudjeluje čak 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova diljem triju zemalja domaćina – SAD-a, Meksika i Kanade. Uz veterane Messija i Ronalda te mlade zvijezde poput Yamala, gledatelje čeka i spektakularno finale na stadionu New York New Jersey. Na prvom službenom poluvremenu finala u povijesti nastupit će Madonna, Shakira, BTS i legendarni Muppeti. CNET

Promjena na vrhu FIFA-ine ljestvice: Na prvom mjestu Argentina (Index)

Hrvatska otvara s Engleskom 17.6. u 22 sata , protiv Paname igramo 24. 6. od 1 u noći, a protiv Gane 27.6. od 23h (24 sata)

, protiv Paname igramo 24. 6. od 1 u noći, a protiv Gane 27.6. od 23h (24 sata) HRT ima posebnu stranicu posvećenu praćenju SP-a

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