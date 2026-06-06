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Kad se spoje Ronaldo, Messi i - Muppeti
Za manje od tjedan dana počinje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi
Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje u četvrtak 11. lipnja utakmicom Meksika i Južne Afrike, a trajat će do 19. srpnja. Ovo je najveći turnir do sada: sudjeluje čak 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova diljem triju zemalja domaćina – SAD-a, Meksika i Kanade. Uz veterane Messija i Ronalda te mlade zvijezde poput Yamala, gledatelje čeka i spektakularno finale na stadionu New York New Jersey. Na prvom službenom poluvremenu finala u povijesti nastupit će Madonna, Shakira, BTS i legendarni Muppeti. CNET