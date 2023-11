STEM igračke iz zagorske kuhinje

Domaći CircuitMess i njegov američki partner Geek Club konferencijom u Zagrebu najavili su crowdfunding kampanju na Kickstarteru za STEM igračku – NASA-in Perseverance Space Rover. Kampanju koja je tek počela te traje još 33 dana, do 5. prosinca, već je podržalo više od 900 ljudi pa je gotovo sigurno da će rover biti veliki hit, možda i veći od Batmobilea kojega je CircuitMess predstavio prije dvije godine. Ujedno je to, kaže Albert Gajšak, suosnivač i izvršni direktor CircuitMessa, najambiciozniji njihov projekt do sada. Poslovni