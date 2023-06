Vidimo se na sudu

“Ja znam u čemu je problem, ja govorim ono što mislim. U Sarajevu to nemam pravo. Dolazi mi murija da me štiti. Problem je što ja kažem istinu, a ta istina budi iz iluzije. Nele je otjeran da ne budi iz sna. Tisuće pisama koje sam dobio bila su za kazneni progon Ako sam rekao ljudima da će ih stranke odvesti u rat, trebali su vjerovati. Ako me tada nisu smatrali prorokom, neka me sada smatraju. Nisam četnik, mogu me zvati Indijancem ako hoće. U Beogradu me čak zovu Jugonostalgičarem”, kazao je Nele Karajlić o svom posjetu i dolasku u Sarajevo. N1