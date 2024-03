Baš i nije super dim

Pozivajući se na voditelja istraživanja Irfana Rahmana, naučnika iz medicinskog centra univerziteta Rochester u državi New York, Forto kaže da su naučnici ispitali šta se događa s monocitima, vrsti bijelih krvnih stanica, nakon što su izložene aromatizirajućim hemikalijama koje se koriste u popularnim tekućinama za e-cigarete. Došli su do poražavajući podataka: nijedna od ispitanih tekućina nije sadržavala nikotin, no čini se da su aromatizirajuće hemikalije izazivale porast biomarkera koji pokazuju upalu i oštećenje tkiva, a mnoge od njih izazivale su odumiranje stanica. Tokom vremena ta vrsta staničnog oštećenja može voditi u široki raspon plućnih problema uključujući fibrozu, hronični opstruktivni plućni poremećaj i astmu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predložila je zabranu upotrebe elektronskih cigareta u zatvorenim prostorijama kao i zabranu njihova reklamiranja i prodaje maloljetnicima. Aljazeera