Zajedno jači igrači

Tomislav Birtić za Express piše o zadrugama: Cilj je ekonomski okupiti malo i srednje poduzetništvo kako bi prvenstveno zajedničkim nabavama prema velikim dobavljačima smanjili troškove te ga time učinili efikasnijim i otpornijim na buduće recesijske i pandemijske šokove. Kolektivnim nabavama bi udruženi mali postizali cijene koje mogu ostvarivati samo veliki igrači. Zadruga može nuditi računovodstveni servis, marketing, brendiranje i konzalting kao servis manjim firmama koje si to ne mogu priuštiti. Suština je economy of scale. Zadruga može ugovoriti nižu cijenu struje za zadrugare, ali i građanstvo, fizičke osobe u zadruzi. Ako se, recimo, 10.000 poduzetnika registrira da će nabavljati struju nastupajući kao zadruga, svaki ima prosječno pet radnika, a prosječan trošak struje po radniku je 200 kuna mjesečno, to je mjesečni račun od deset milijuna kuna. Smanji li zadruga kolektivnim pogađanjem račun za 10%, to je ušteda za firme od milijun kuna mjesečno. A sad zamislimo pregovaračku snagu uključi li se u zadrugu i milijun građana.