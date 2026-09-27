Vozi, Miško - ali u rikverc!

Zagreb pred štrajkom: Tomašević odbio ultimatume sindikata - Monitor.hr
Prekjučer (15:00)

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Zagreb pred štrajkom: Tomašević odbio ultimatume sindikata

Propali su pregovori i mirenje između Grada Zagreba i sindikata, pa u ponedjeljak kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužio je sindikate za nedgovornost, iznošenje neistina i širenje zahtjeva u posljednji trenutak (povećanje osnovice na 13%). Budući da minimalne javne usluge nisu dogovorene, a arbitraža traje, gradske vlasti poručuju da štrajk ide bez njihovog blagoslova, dani u štrajku se neće platiti, a sindikalni čelnici snosit će pravnu odgovornost. Građani se pozivaju na strpljenje i solidarnost, a poslodavci da zbog štrajka omoguće rad od kuće. Jutarnji, tportal, Index, Lider


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