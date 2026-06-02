Preko vode do slobode!

Grad Zagreb raspisao je natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta, vrijednog do 140 milijuna eura (bez PDV-a), čime započinje realizacija prvog savskog mosta na zapadu grada nakon 45 godina. Most duljine 625 i širine 38 metara imat će četiri prometne trake, pješačke i biciklističke staze te novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba. Projekt će rasteretiti Jadranski most, Zagrebačku i Horvaćansku aveniju te poboljšati pristup budućoj bolnici u Blatu. Dok su imovinsko-pravni odnosi za sam most riješeni, za produženu Vrapčansku ulicu još traje izvlaštenje. Početak gradnje planira se za sredinu 2028. godine. Večernji, Index