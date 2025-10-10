Kukumar kustosira u državi rizika

Pet pitanja Ivi Letilović i Igoru Pedišiću, selektorima 59. zagrebačkog salona arhitekture i urbanizma: Krovna tema 59. zagrebačkog salona je reuse ili ponovno korištenje već izgrađenih struktura. Revitaliziranje, nova ili drugačija upotreba povijesnih struktura otvaraju potencijale redefiniranog, izmijenjenog i(li) inovativnijeg korištenja, pri čemu suvremene intervencije na povijesnim građevinama, bez obzira na to koliko su snažne ili suptilne, vidljive ili nevidljive, u kombinaciji s postojećim stanjem stvaraju neku novu arhitekturu. Davno izgrađene kuće, palače, škole, vijećnice, crkve, samostani, tvornice, skladišta, ulice, trgovi, pa i čitavi dijelovi gradova, otporniji su i trajniji od namjena za koje su nastali, stoga je prirodno da tijekom svog životnog vijeka, u nekim novim razdobljima i stoljećima, udomljavaju programe za koje nikada nisu bili ni programirani ni dimenzionirani. Za razliku od nekih živih bića koja tijekom života mijenjaju svoju opnu, u ovim slučajevima opna ostaje gotovo nepromijenjena i dominantna… Tportal