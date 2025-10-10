Kukumar kustosira u državi rizika
Zagrebački salon slavi 60 godina: Suvremena umjetnost preuzela grad istražujući rizike algoritamskog društva
Zagrebački salon slavi 60. rođendan s 57. izdanjem pod naslovom “Koreografija za završnu liniju”. Jubilarni Salon u fokus stavlja “društvo rizika”, istražujući isprepletenost rizika i igre u digitalnom, ekološkom i političkom svijetu. Zbog obnove Doma HDLU-a, 25+ radova i performansa (uključujući digitalni oracle s porno glumcem i “hidracijske stanice”) proširilo se na 20-ak gradskih lokacija—od tramvaja i Oktogona do tunela Grič. Posjetitelji se mogu i duhovno hidrirati na radionici “Kako biti kukumar”. HRT