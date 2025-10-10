Zagrebački salon slavi 60 godina: Suvremena umjetnost preuzela grad istražujući rizike algoritamskog društva - Monitor.hr
Danas (22:00)

Kukumar kustosira u državi rizika

Zagrebački salon slavi 60 godina: Suvremena umjetnost preuzela grad istražujući rizike algoritamskog društva

Zagrebački salon slavi 60. rođendan s 57. izdanjem pod naslovom “Koreografija za završnu liniju”. Jubilarni Salon u fokus stavlja “društvo rizika”, istražujući isprepletenost rizika i igre u digitalnom, ekološkom i političkom svijetu. Zbog obnove Doma HDLU-a, 25+ radova i performansa (uključujući digitalni oracle s porno glumcem i “hidracijske stanice”) proširilo se na 20-ak gradskih lokacija—od tramvaja i Oktogona do tunela Grič. Posjetitelji se mogu i duhovno hidrirati na radionici “Kako biti kukumar”. HRT


19.12.2024. (19:00)

Kulturni roštilj

Selektori Zagrebačkog salona: Arhitektura se promovira i sagledava kao niz lijepih fotografija

Pet pitanja Ivi Letilović i Igoru Pedišiću, selektorima 59. zagrebačkog salona arhitekture i urbanizma: Krovna tema 59. zagrebačkog salona je reuse ili ponovno korištenje već izgrađenih struktura. Revitaliziranje, nova ili drugačija upotreba povijesnih struktura otvaraju potencijale redefiniranog, izmijenjenog i(li) inovativnijeg korištenja, pri čemu suvremene intervencije na povijesnim građevinama, bez obzira na to koliko su snažne ili suptilne, vidljive ili nevidljive, u kombinaciji s postojećim stanjem stvaraju neku novu arhitekturu. Davno izgrađene kuće, palače, škole, vijećnice, crkve, samostani, tvornice, skladišta, ulice, trgovi, pa i čitavi dijelovi gradova, otporniji su i trajniji od namjena za koje su nastali, stoga je prirodno da tijekom svog životnog vijeka, u nekim novim razdobljima i stoljećima, udomljavaju programe za koje nikada nisu bili ni programirani ni dimenzionirani. Za razliku od nekih živih bića koja tijekom života mijenjaju svoju opnu, u ovim slučajevima opna ostaje gotovo nepromijenjena i dominantna… Tportal

12.10.2017. (08:10)

Nekad i sad

Fotelja od kokica i tepih s Titovim likom na Zagrebačkom salonu

Na nekoliko lokacija po Zagrebu otvoren je 52. Zagreb salon koji je ove godine posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Ističe se rad Pauline Jazvić koji se zove Pop corn generation, a izlaže fotelju i jastuk optočenu kokicama. Zanimljiv je fotografski ciklus Nine Đurđević, Poslov(ič)ina, koji prikazuje raznolike poslove koje je umjetnica obavljala kroz petnaestak godina, među njima npr. i timarenje konja. Boris Ljubičić izložio je tepih s likom Tita. Jutarnji

04.12.2016. (23:44)

52. zagrebački salon otvara svoja vrata u Muzeju Mimara