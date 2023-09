Cicaju nas, cicaju

Dosad je Zagreb imao najveći prirez u državi, a od sljedeće godine imat će najviši porez na plaće. U gradskoj upravi potvrđeno je da će se uvesti najviše zakonom dopuštene stope poreza na dohodak. Vlada je ostavila gradonačelnicima i načelnicima mogućnost da stope poreza na plaću donesu u rasponu od 15 do 23,6 posto za niže plaće i od 25 do 35,4 posto za one koji zarađuju iznad 3981 euro mjesečno kad se ukine prirez. Sad one iznose 20 i 30 posto. U Zagrebu će niža stopa iznositi 23,6 posto i 35,4 posto, što znači da će njima u potpunosti zamijeniti dosadašnji prirez od 18 posto. Te najviše stope su, inače, zakonom dopuštene samo Gradu Zagrebu, tako da ih ne može uvesti niti jedan drugi grad ili općina. Gradonačelnicima manjih gradova je lakše jer im je i prihod od prireza bio manji. Bjelovar i Sv. Nedelja već su prije ukinuli prirez i neće dizati porez. “Bilo kakvo podizanje poreza ne podržavam niti kao čovjek niti kao političar. Kriza dolazi, a Vlada zavlači ruku u džepove građana. Od siječnja sljedeće godine gledat ćemo kako da smanjimo porez na dohodak”, rekao je gradonačelnik Sv. Nedelje Dario Zurovec (Fokus). 24sata