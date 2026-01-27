Zagrijavanje mora i dotok slatke vode pokrenuli su masovno cvjetanje mora u sjevernom Jadranu - Monitor.hr
Danas (08:00)

Klimatski koktel: malo Poa, malo pakla, puno sluzi

Zagrijavanje mora i dotok slatke vode pokrenuli su masovno cvjetanje mora u sjevernom Jadranu

Hrvatski znanstvenici utvrdili su da je masovna pojava morske sluzi u sjevernom Jadranu prije dvije godine rezultat kombinacije zagrijavanja mora, pojačanog dotoka slatke vode – osobito iz rijeke Po – i iznimno intenzivnog cvjetanja fitoplanktona. Istraživanje CIM IRB-a, provedeno uz pomoć terenskih mjerenja, senzora i AI analize satelitskih snimaka, pokazalo je da su ti čimbenici stvorili uvjete za nastanak velikih, dugotrajnih nakupina sluzi. Rezultati su važni za razvoj sustava ranog upozoravanja i prilagodbu klimatskim promjenama. HRT


