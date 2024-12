Ko nekad u BiH i na Kosovu

“Oni koji na to šute pridonose novom imperijalizmu, suvremenom cinizmu koji uništava svjetski poredak”, rekao je Macron u polusatnom govoru. Pozvao je države da ne budu pasivni promatrači. “Kada čujem Rusiju kako govori da je spremna za novu suradnju i novi međunarodni poredak bez hegemonije, to je samo prazna priča. A temelji se na čemu? Na invaziji na susjednu državu, na nepoštivanju granica jer vam se to ne sviđa. Kakav je to poredak? Tko je današnji hegemon? Rusija”, rekao je Macron. Index