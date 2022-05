Središnji dio te zajednice činila bi Europska unija (EU). Tako bi se moglo okupiti i one zemlje koje nisu ili ne žele biti članice EU, smatra Macron. Radi se o ideji koja podsjeća na privilegirano partnerstvo koje je EU već odavno htio ponuditi Turskoj – kao svojevrsnu „utješnu nagradu” umjesto punopravnog članstva u Uniji. No, Ukrajina inzistira na punopravnom članstvu u EU i NATO-u. Scholz je nakon sastanka s Macronom napomenuo da ta ideja ne bi smjela dovesti do toga da se odustane od europske perspektive šest zemalja Zapadnog Balkana. Zbog ruskog i kineskog utjecaja u toj regiji Scholz se zauzima za što skoriji ulazak Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova i BiH u Europsku uniju. No, u Francuskoj su jako skeptični oko ideje daljnjeg proširenja EU. Umjesto toga Macron se zauzima za produbljenje integracije Unije u sadašnjem sastavu. 13 članica EU, među kojima su skandinavske zemlje, Hrvatska, Slovenija i Poljska, protivi se francuskom prijedlogu. Deutsche Welle