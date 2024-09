Pasji ukus, ljudske brige i miris zapečenog mesa

Terminološki gledano, “parfem” je određena koncentracija ulja u alkoholu i vodi. No, takvih koncentracija ima više, a njihova nam oznaka pomaže da znamo koliko će intenzivno i koliko dugo miris trajati. Kolonjska voda ima, primjerice 3-5 posto mirisne esencije, a traje dva sata. Namijenjen je korištenju na licu i to samo za osvježenje. Toaletna voda ima 4-15 posto esencije, a trajanje je do 4 sata. Parfemska voda ima do 20 posto esencije a osjeti se do 8 sati. Pravi parfem je najjači miris uopće, sadrži od 20 do 40% aromatičnih tvari i osjeća se do 10 sati. Cijena je razumljivo viša, ali zahvaljujući svom intenzitetu za nanošenje je dovoljno samo nekoliko kapi. Preporučuje se koristiti ga samo na koži, nikako ne na odjeći. Gentlemanstore