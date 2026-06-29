Zašto Hrvati plaćaju skuplju hranu? Krive su "umjetne granice" i nezainteresirana država - Monitor.hr
Danas (12:00)

Nije do nas, do tržišta je

Zašto Hrvati plaćaju skuplju hranu? Krive su “umjetne granice” i nezainteresirana država

Istraživanja pokazuju da su cijene brendirane hrane u Hrvatskoj među najvišima u EU. Iako se kao razlozi često navode PDV i razvedenost obale, studija Europske komisije otkriva da su stvarni krivac teritorijalna dobavna ograničenja (TSC). Riječ je o umjetnim preprekama kojima dobavljači, kroz promjene pakiranja ili zabrane izvoza, sprječavaju trgovce da jeftinije nabavljaju robu s drugih tržišta. Unatoč tome što pet lanaca drži preko 56 % hrvatskog tržišta, domaći regulatori i država pokazuju potpunu nezainteresiranost za ovaj problem, zaključujući da na tržištu nema nikakvih strukturnih nepravilnosti. Velika škrtica za Jutarnji


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