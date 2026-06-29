Nije do nas, do tržišta je

Jedna kajzerica mora koštati 13 centi, shvatili su u Mlinaru, ali kolika će ta kajzerica biti nigdje ne piše. Rupa je to, reklo bi se, u zakonu, a oni su je odlučili iskoristiti te svega jedan dan nakon uvođenja ograničenih cijena – ograničili su veličinu svojih kajzerica. Kod kruha ne mogu učiniti ništa jer je, jasno, određen po kilaži, eventualno malo varati na vagi, ali zato kajzerica, za koju je bitno samo da je jedan komad, može biti i veličine pikule. A upravo takvu kajzericu je, evo, Mlinar izbacio na tržište. Obujam svoje kajzerice smanjili su, naime, skoro za dvostruko… Kult plave kamenice. Stvar komentiraju na Forumu