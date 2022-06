Jedan od boljih citata s fejsa u zadnje vrijeme

Velimir Šonje na Facebooku piše: Jedan od boljih dijaloga koje sam pročitao zadnjih godina, iz knjige Ni svi kitovi ne lete Afonsa Cruza:

– Vjerujete u sudbinu?

– Na neki način. Da imam ono što je Spinoza nazvao Božja perspektiva, tada bi sudbina bila očigledna. Srećom, dano nam je nešto mnogo vrednije što će nas dovesti do slobode: neznanje. Budući da ne poznajemo sudbinu, imamo mogućnost slobodno djelovati, kao da sudbina nije gotova stvar.

– Čudno je to da smo slobodni zahvaljujući neznanju…

– Takav je život, što da vam kažem?

– Ne znam. Čini mi se da nema smisla.

– Navodim kako stoje stvari. Imaju li smisla, to me nadilazi…

– Kako god bilo, svejedno je čudno. Možda ima neko drugo objašnjenje…

– Možda.

– I sve ove knjige koje imate ovdje ne pružaju neko suvislije objašnjenje?

– Ne, knjige ništa ne objašnjavaju.

– Zašto ih onda čitati?

– Kako bismo znali manje. Tako ćemo biti sve slobodniji.