Ovo nešto košta

Bob Dylan je autorska prava na svojih 600-tinjak pjesama – od najranijih poput ‘Blowin’ in the Wind’ pa to posljednjeg albuma ‘Rough and Rowdy Days’ – prodao Universal Musicu za 300 milijuna dolara. Vlasnik diskografskih snimaka ovog 80-godišnjaka ostaje Columbia Records, no onaj dio zarade koji se odnosi na ime autorskih prava i koji je do sada odlazio Dylanu, odlazit će Universalu. Procjena je da će zarada od autorskih prava rasti zahvaljujući streamingu. Jutarnji