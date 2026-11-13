Nije samo ušteda na žiletima
Zašto neki muškarci nose bradu: Evolucijski alat za nadmetanje i podizanje društvenog statusa
Iako muška brada raste pod utjecajem hormona dihidrotestosterona (DHT), znanstvenici ističu da ona nema jasnu biološku funkciju, već prvenstveno socio-psihološku ulogu. Istraživanja o tome koliko su brade privlačne ženama daju podijeljene rezultate koji ovise o kulturi i okruženju, no studije dosljedno pokazuju da dlake na licu mijenjaju percepciju okoline. Muškarce s bradom drugi doživljavaju starijima, zdravijima, muževnijima, agresivnijima, boljim roditeljima te osobama višeg društvenog statusa. Zbog toga stručnjaci smatraju da je brada evoluirala ponajprije kao alat za nadmetanje i zastrašivanje suparnika među samim muškarcima. Numan