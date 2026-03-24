Drvosječe sa stilom

Što brada koju muškarac nosi govori o njemu - Monitor.hr
Što brada koju muškarac nosi govori o njemu

Stil vaše brade šalje jasnu poruku o vašem karakteru. Dok puna brada odiše zrelošću i samopouzdanjem, kozja bradica sugerira opuštenu, “srednju struju” predanosti (emocionalno suzdržan i prilagodljiv). Muškarci sa stilom brade od par dana (scruff) i “5 o’clock shadow” igraju na kartu urođenog šarma i imidža “loših dečki”. Ljubitelji retro stila biraju Magnum PI brkove (klasika ili hipsteraj), dok ekstremni individualci nose potkovu (prave brčine, za neke super hipsteri). Za neustrašive, tu su divlja boho brada za kreativce i legendarne zaliske (mutton chops) za maksimalnu dozu maskuliniteta. Zeus Beard


Brade: Magnet za žene, ali i potencijalna mikrobiološka bomba

S bradom ne dolazi samo stil, već i briga o higijeni. Rezultati nove studije pokazuju da su brade prljavije od pseće dlake, što otvara pitanje higijene. Ipak, nisu svi rezultati tako loši. Istraživanja sugeriraju da muškarci s bradom imaju manju šansu da nose opasne bakterije poput MRSA, a može čak imati i antibakterijska svojstva. Dok dilema o čistoći brade ostaje, jasno je da održavanje i redovno pranje mogu smanjiti rizike, a stil i dalje može ostati magnet za pažnju. Mixer

Što muškarce motivira da puštaju bradu? Društveni status, kazuje novije istraživanje

Bradati muškarci djeluju zdravije i kao bolji borci, vjerojatno ističući motivaciju u vezi s izbjegavanjem bolesti i samozaštitom. Također se smatraju pouzdanijima i prijateljski nastrojenijima, što bi moglo odgovarati njihovim društvenim interesima. S druge strane, mogu se smatrati i agresivnijima i dominantnijima. Zanimljivi su rezultati istraživanja koji ukazuju kako su skloniji dugim vezama i obiteljskom životu te su manje kompetitivni od drugih muškaraca. Čak i oni bez brade koji su u potrazi za romantičnom vezom razmišljaju da ih puste, vjerujući kako bi potencijalnim partnericama djelovali privlačnije. IFL Science

Studija potvrdila: muškarci s bradom su privlačniji

Istraživači su zamolili 8520 žena, u dobi od 18 do 100 godina, da ocijene fotografije muškaraca (neki s dlakama na licu, a neki bez njih) na temelju fizičke privlačnosti i spektra “dugovječnosti veze”. Od tih žena, njih 75% preferirale su muškarce s određenom količinom dlaka na licu. Bradati muškarci, napisali su istraživači, “se često mogu smatrati privlačnijima za dugotrajne veze i bolje su ocijenjeni za roditeljske vještine.” Zašto je to tako? “Možda je to zato što licu daje veću definiciju u području čeljusti i poboljšava percepciju starosti i muškosti”. No, važno je znati kakav tip brade je najprivlačniji jer se ne radi o neobuzdanoj bradi. Ono što su žene u studiji ocijenile kao najatraktivnije bila je brada od otprilike 10 dana. N1

Brade su i dalje ‘in’, i ostat će, barem još neko vrijeme

Danas se trend nošenja brade ipak razlikuje od prethodnih. Nije vezan uz određenu generaciju niti subkulturu, a postoji čitava industrija proizvoda za njegu brade koja raste. Oko 2007. godine vratile su se na modnu scenu te postale sinonim za nešto drugačijeg muškarca kad je u pitanju facijalna estetika. Najprije su trendovi izgleda brade bili potaknuti izgledom modernog drvosječe i hipstera, i naredno vrijeme je izgledalo kao da polako gube svoju popularnost. No pet godina kasnije brade opet postaju in te se razvija zasebna kultura koja je i danas aktivna. Novije tvrtke njeguju drugačiji pristup strukturiranja radnog prostora i dlake na licu su dobrodošle. Također, održava se i Svjetsko prvenstvo za bradu i brkove. Da brada muškarce čini muževnijima i zrelijima, potvrđuju i žene koje su sudjelovale u novijoj studiji. Index

Za bradate muškarce: Što vaša brada govori o vašoj osobnosti?

Uzevši u obzir nacionalnost, dob, razinu obrazovanja, status veze i seksualnu orijentaciju, istraživači su ustvrdili kako muškarci s bradama češće imaju seksističke i mizogine stavove. Studija je pokazala da muškarci koji već imaju seksistička uvjerenja uživaju u puštanju brade jer im to potvrđuje muškost i jača ideale dominacije. Međutim, također su sugerirali da neki muškarci puštaju bradu u skladu s percipiranim kulturološkim predodžbama o muževnosti.Otkrili su da 86 posto bradatih Indijaca i 65 posto bujnih Amerikanaca ima “neprijateljske seksističke stavove”. Također, vrijedno je zapamtiti, ako vjerujete da je prosuđivanje nekoga na temelju njegovog spola pogrešno, vjerojatno isto vrijedi i prosuđivanje nečijeg karaktera prema količini dlaka na licu. IFL Science

Brada štiti od UV zračenja i može usporiti starenje

Ne samo da je u trendu, brada također donosi brojne zdravstvene prednosti, pokazuje istraživanje. Brada štiti muškarce od štetnih UV zraka čak 90-95% i njen je “zaštitni faktor” 21. Niža izloženost zračenju znači da brada može usporiti i starenje te manji rizik od raka kože. Klix

