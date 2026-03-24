Drvosječe sa stilom
Što brada koju muškarac nosi govori o njemu
Stil vaše brade šalje jasnu poruku o vašem karakteru. Dok puna brada odiše zrelošću i samopouzdanjem, kozja bradica sugerira opuštenu, “srednju struju” predanosti (emocionalno suzdržan i prilagodljiv). Muškarci sa stilom brade od par dana (scruff) i “5 o’clock shadow” igraju na kartu urođenog šarma i imidža “loših dečki”. Ljubitelji retro stila biraju Magnum PI brkove (klasika ili hipsteraj), dok ekstremni individualci nose potkovu (prave brčine, za neke super hipsteri). Za neustrašive, tu su divlja boho brada za kreativce i legendarne zaliske (mutton chops) za maksimalnu dozu maskuliniteta. Zeus Beard