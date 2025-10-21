Koristite novi parfem? Shvatite to kao kritiku

Nastavljeno je suđenje najpoznatijem psećem lajavcu u Hrvatskoj, psu Medi iz istarskog mjesta Peroj. Tužiteljica Veselka Vukotić je utvrdila kako je pseće lajanje narušilo njeno psihičko zdravlje, a sutkinja Nataša Horvat odlučila je kako je potrebno provesti vještačenje njenog zdravstvenog stanja, koje bi trebalo pokazati jesu li njene tvrdnje točne. Osim toga, provest će se vještačenje jačine Medina laveža, koje će platiti Medin vlasnik. Podsjetimo, sud je u listopadu prošle godine donio odluku da pas ne smije lajati od 20 sati do 8 sati ujutro. Ako zalaje, to će ga koštati 20 tisuća kuna. Jutarnji