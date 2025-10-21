Koristite novi parfem? Shvatite to kao kritiku
Zašto psi laju na neke ljude, a druge obožavaju? Mirisi, pogledi i traumatična sjećanja možda nude odgovor
Psi ne laju nasumično – njihovo ponašanje oblikuju njuh, govor tijela, iskustva i zaštitnički instinkt. Mirisi poput parfema ili drugih životinja, nervozni pokreti ili prodoran pogled mogu izazvati lajav odgovor. Ako ih netko podsjeća na raniju neugodnu situaciju, reagirat će instinktivno. Lajanje je često i način da zaštite svoj prostor ili vlasnika. Razumijevanje tih čimbenika pomaže vlasnicima da prepoznaju pseće signale i umanje stresne reakcije u susretima s ljudima. N1