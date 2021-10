Američki ekonomisti William Nordhaus i Paul Romer dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju za svoj rad na “dugoročnom održivom rastu globalnog gospodarstva”. “Istraživanja Williama Nordhausa pokazuju kako ekonomske aktivnosti utječu na temeljnu kemiju i fiziku te rezultiraju klimatskim promjenama“, objavila je Akademija. Romerova istraživanja tehnološkog napretka ukazuju na to kako akumulacija ideja stvara dugoročni ekonomski rast. Sve te složene stvari možete detaljnije proučiti na stranicama Nobelove nagrade – nobelprize.org

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018