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Poskrivečki studirali anatomiju
Odakle izraz ‘kostur iz ormara’? Počeo se koristiti u Engleskoj u 19. stoljeću
Prva zabilježena uporaba datira iz 1816. godine, a izraz su ubrzo popularizirali poznati pisci tog doba. Dvije su glavne teorije o njegovu podrijetlu. Prva ga povezuje s erom “kradljivaca tijela” prije 1832. godine, kada su anatomi zbog zakonskih restrikcija tajno skrivali leševe i kosture u medicinskim kabinetima. Druga teorija korijene vidi u popularnosti gotičkih romana i jezivih priča o skrivenim tijelima, što je vjerojatno inspiriralo ovu slikovitu metaforu. Mental Floss