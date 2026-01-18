Zašto se VHS nije vratio kao vinil - iako je promijenio povijest filma - Monitor.hr
Premotaj nostalgiju, ali pazi da se traka ne zapetlja

Zašto se VHS nije vratio kao vinil – iako je promijenio povijest filma

VHS je osamdesetih demokratizirao gledanje filmova, dao gledateljima slobodu izbora i potaknuo razvoj videoteka, ali se za razliku od vinila nije vratio u suvremenu uporabu. Filmski kritičari Daniel Rafaelić i Željko Luketić ističu da je VHS imao lošu sliku i zvuk, bio osjetljiv i nepraktičan, dok vinil nudi visoku audio-kvalitetu koju digitalni formati često ne dosežu. VHS danas opstaje uglavnom kroz nostalgiju, kolekcionarstvo i arhive, ali ne i kao tržišno isplativ format. tportal


29.07.2023. (22:00)

Hrvatska kinematografija planski, u čemu današnji HAVC igra ključnu ulogu, bježi od teških tema, pogotovo onih koje nisu u interesu stranke na vlasti

Josip Mlakić: Ključni kriterij hrvatskog filma je “netalasanje”

| Author: Emica Elvedji/PIXSELL

Svi kojima je stalo do hrvatskog filma sjećaju se perioda kratkotrajne vlade tragikomičnog Tihomira Oreškovića, kad je vođena nesmiljena haranga protiv Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) i njezina ravnatelja Hrvoja Hribara. On je uz Alberta Kapovića podigao ovu instituciju na razinu svojevrsnoga kulturnjačkog čuda u koje se sa zavišću i divljenjem gledalo u cijeloj regiji. Često se i iz književnih krugova čula konstatacija kako bi bilo dobro napraviti instituciju koja bi se po uzoru na HAVC bavila plasmanom hrvatske književnosti u svijetu. Hribar će ostati upamćen kao čovjek koji je dao nevjerojatan zamah hrvatskoj kinematografiji, višestruko povećavši budžet HAVC-a, stvorivši stabilnu platformu koja je omogućila svojevrsni kontinuitet u broju filmova koji su se na godišnjem nivou financirali. Na njegovo mjesto je postavljen Daniel Rafaelić, kojeg je dvije godine kasnije, 2019., zamijenio Chris Marcich, Amerikanac hrvatskog podrijetla. To je, iz današnje perspektive, bio početak kraja zlatnog doba HAVC-a. Express

 

13.02.2019. (10:30)

Što je HAVC bez brkova?

Daniel Rafaelić je na polovici mandata podnio ostavku na mjesto ravnatelja HAVC-a

Rafaelić je zatražio od Upravnog odbora razrješenje iz osobnih razloga. Rafaelić je prije dvije godine na vodeće mjesto u HAVC-u došao nakon Hrvoja Hribara koji je s tog mjesta morao otići zbog nepovoljnog mišljenja Državne revizije, a DORH tvrdi da ne postoji sumnja u Hribarovu kaznenu odgovornost. Danijel Rafaelić najavio je kako će o svemu govoriti nakon povratka s Berlinala. Nacional. A Jutarnji piše: Bilo je – ili se svađati s režiserima ili otići. On je odlučio otići…

26.01.2018. (08:50)

Poruka udrugama

Šef HAVC-a: Vrijeđa me Forrest Gump pa se neću lancima vezati za ambasadu SAD-a

“‘Ministarstvo ljubavi’ je desničarski film, probraniteljski. Mi smo sebi dopustili ući u vorteks histerije… To je film koji ukazuje na nepravilnosti u društvu i ne ustoličuje pozitivne primjere. Nećemo gušiti slobodu govora, a pogotovo zazivati cenzuru. Svaki film financiran novcem građana mora biti prikazan… Postoji jedan film koji je mene jako uvrijedio – Forrest Gump. To ne znači da se sad mogu lancima vezati za američku ambasadu”, kaže ravnatelj HAVC-a Daniel Rafaelić u intervjuu za N1.

02.01.2018. (00:26)

Optužbe

Ravnatelj HAVC-a: Ljudi iz struke ozbiljno prijete našim radnicima

“Zbog planova za smanjenje produkcije HAVC ne pritišću udruge – one su kroz AV vijeće dio HAVC-a. HAVC pritišću bezobrazni, zlonamjerni pojedinci koji smatraju da im državni novac pripada samim time što postoje. Imali smo ove godine užasno ružnih situacija gdje su neki ljudi znali nasilno upadati u prostorije HAVC-a, čak i zlostavljati djelatnike i prijetiti im”, kaže Daniel Rafaelić, ravnatelj HAVC-a u intervjuu za Jutarnji.

04.05.2017. (17:53)

Život nakon Hrvoja

Daniel Rafaelić novi ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra

Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra na 8. sjednici jednoglasno je imenovao Daniela Rafaelića za ravnatelja HAVC-a s mandatom od četiri godine. “HAVC sada čeka usvajanje raznih akata; daljnji postupci prema nalazu revizije, zaokruživanje i provođenje natječaja i odluka koje su bile planirane i provedene te vjerojatno restrukturiranje Centra u vidu mogućih promjena zakona o AV djelatnostima. Generalno je cilj da cijela audiovizualna zajednica shvati da neće biti nekih temeljnih potresa, ali da će u transformacijama koje slijede doći do nekih normalnih modifikacija”, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Bruno Kragić nakon izbora Rafaelića. Monitor

04.05.2017. (16:27)

18.02.2017. (08:07)

Nego kokica...

Rafaelić: Kinematografija ne smije biti prostor ideologije

Da se sramim naše filmske industrije, ne bih prihvatio ovu dužnost, rekao je vršitelj dužnosti ravnatelja HAVC-a Hrvoje Hribar koji je na mjesec dana podmetnuo leđa da ne bi bila ‘rupa’. Naglasio je da kinematografija ne smije biti “prostor ideologije” te pozvao da se Hrvoja Hribara prestane “razvlačiti” po medijima. Polimac za Rafaelića kaže da je “najkompetentniji istraživač povijesti hrvatskog filma, itekako prisutan u našem kulturnom životu… vrlo dobro poznaje situaciju u hrvatskoj kinematografiji i po svoj prilici dobro bi se snašao na čelu njezine krovne ustanove, marljiv je, dinamičan i željan novih inicijativa”. HRT

16.02.2017. (19:55)

Daniel Rafaelić: Mladi povjesničar i poznavatelj filma

Daniel Rafaelić novi je vršitelj dužnosti ravnatelja HAVC-a, gdje mijenja Hrvoja Hribara. Riječ je o povjesničaru mlađe generacije, dobrom poznavatelju filma, televizijskom licu i bliskom suradniku književnice Milane Vuković Runjić te autoru kapitalnog djela o kinematografiji u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Rafaelić je ocijenio kako je najvažnije da se što prije raspiše natječaj za novoga ravnatelja kako bi u što kraćem roku HAVC mogao nastaviti normalno funkcionirati. Napade na Hribara ocijenio je “harangom kojom se tražila njegova krv”. T-Portal

16.02.2017. (14:30)

Daniel Rafaelić imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja HAVC-a

Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra u sastavu: Bruno Kragić (predsjednik), Jadranka Hrga (članica), Ivan Kujundžić (član), Igor Starčević (član) održanoj 16. veljače 2017. godine vršiteljem dužnosti ravnatelja imenovan je Daniel Rafaelić.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno, a sjednici zbog bolesti nije nazočila članica Upravnog odbora Gabrijela Krmpotić Kos.

Daniel Rafaelić rođen je 19. lipnja 1977. godine u Bitoli, Makedonija. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu gdje je 1996. godine upisao Filozofski fakultet – diplomirao je povijest 2002. godine (na temu: ‘Amarna period egipatske povijesti umjetnosti’). 2003. godine na istom fakultetu upisao je Poslijediplomski studij hrvatske povijesti. 2006. godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti. Radio je u Hrvatskoj kinoteci – Hrvatskom državnom arhivu od 2002. do 2010. godine, kao filmolog – arhivist. Od 2007. do 2009. radi kao Načelnik odsjeka za zaštitu i restauraciju filmskog gradiva. Usmjeren na istraživanje domaće i svjetske filmske povijesti kao i istraživanje filmskih arhiva s ciljem pronalaska zaboravljenih i izgubljenih filmskih zapisa iz Hrvatske. Suradnik je na Akademi! ji dramske umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu.