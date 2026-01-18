Premotaj nostalgiju, ali pazi da se traka ne zapetlja

Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra na 8. sjednici jednoglasno je imenovao Daniela Rafaelića za ravnatelja HAVC-a s mandatom od četiri godine.

“Presudilo je uvjerenje svih nas da je kolega Rafaelić pokazao energiju i sve veću suverenost u realizaciji ciljeva HAVC-a i svog programa. I druga dvojica kandidata bili su kvalitetni i imali zanimljive prijedloge i mišljenja. U nekim su stvarima možda presudile nijanse, ali kao što to često biva nijanse su katkada presudne. HAVC sada čeka usvajanje raznih akata; daljnji postupci prema nalazu revizije, zaokruživanje i provođenje natječaja i odluka koje su bile planirane i provedene te vjerojatno restrukturiranje Centra u vidu mogućih promjena zakona o AV djelatnostima. Generalno je cilj da cijela audiovizualna zajednica shvati da neće biti nekih temeljnih potresa, ali da će u transformacijama koje slijede doći do nekih normalnih modifikacija”, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Bruno Kragić nakon izbora Rafaelića.

“Moj program se temelji na Nacionalnom programu koji je ministrica kulture potpisala prošli tjedan. On osigurava kontinuitet hrvatske kinematografije, proizvodnje i komplementarnih djelatnosti, te promociju hrvatskog filma u zemlji i inozemstvu. Važni naglasci su na borbi protiv ‘piratiziranja’ sadržaja, na filmskom obrazovanju i podizanju svijesti o važnosti domaćeg filma. Važno je nastaviti i međunarodne koprodukcije i sustav poticaja ulaganja u audiovizualnu proizvodnju. Hrvatski audiovizualni centar postoji i ostaje jer je rezultat društvenog konsenzusa da je ovakva institucija potrebna hrvatskoj kulturi. Sve ono najbolje što se do sada radilo, nastavit će se i u budućnosti”, izjavio je ravnatelj HAVC-a Daniel Rafaelić.