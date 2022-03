Na krivoj strani ideologije (i povijesti)

Ruski politolog u intervjuu za Novosti: Kakve god bile Putinove fantazije, jedina realna vizija je kompletna izolacija i samoizolacija Rusije i njezina posvemašnja degradacija. Uz sankcije kakve se sada nameću protiv bankarskog sustava Rusije, njezinih valutnih rezervi i njezine industrije, Rusija ekonomski može postati samo Centralnoafrička Republika. Ona se može nastaviti pretvarati da je i dalje značajan igrač u svijetu, ali to može činiti samo zato što ima nuklearno oružje. No pitanje je dokle će i to moći u takvim uvjetima… A što se tiče Kine, čini se da ona Rusiju koristi kao samoubojicu koji preuzima na sebe kompletnu pažnju svijeta, a čini se i da Kina trenutno trguje sa zapadom u vezi razine neformalnih sankcija koje će protiv nje poduzeti.