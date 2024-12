Od Put-ina do Put-outa

Zaključno s rezultatima izbora, može se reći da je Vladimir Putin uspio stabilizirati vlast. Stručnjaci smatraju da režim i dalje opstaje zahvaljujući faktorima kao što su stabilno ekonomsko stanje i ublažavanje negativnih posljedica zapadnih sankcija. Tome treba pridodati masovnu represiju prema protivnicima ruskog rata protiv Ukrajine. Sve to omogućava Kremlju da nastavi kao i dosad i nakon izbora. Očekuju se povećanja poreza, budući da rat košta. Mnogima se čini realnom mogućnosti da se pokrene mobilizacija stanovništva, koja bi mogla biti i opasna budući da je veliki broj Rusa umoran od rata. No, ukoliko će Rusija poželjeti pobjedu u Ukrajini, morat će povećati svoje vojne snage. No, ako Trump pobijedi Bidena, možda ona neće biti ni potrebna. DW