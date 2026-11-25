Tjelesna temperatura prirodno pada prije i tijekom sna, a u REM fazi tijelo gubi sposobnost termoregulacije, pa nas pokrivač štiti od pothlađivanja stvarajući ugodnu mikroklimu. Drugi je razlog uvjetovani refleks. Budući da se pokrivamo od rođenja, sam fizički osjećaj tkanine na koži našem mozgu šalje jasan signal da je vrijeme za spavanje, pruža osjećaj sigurnosti i smanjuje tjeskobu, zbog čega su teški pokrivači posebno korisni kod nesanice. The healthy, Science girl